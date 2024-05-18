Новоросійськ без світла через атаку дронів

Сьогодні вранці в Новоросійську Краснодарського краю РФ сталася пожежа на електричній підстанції Кирилівська, внаслідок чого двадцять тисяч абонентів залишилися без світла.

Про це з посиланням на тамтешніх жителів і місцеву владу повідомляють російські новинні видання, зокрема опозиційне ASTRA, дивись відео.

І хоча міський голова Андрій Кравченко заявив, що причина пожежі невідома, мешканці стверджують, що перед пожежею чули звуки польоту ударних безпілотних літальних апаратів і вибухи.

Тим часом, Новоросійськ не відійшов ще від вчорашньої масованої атаки дронів-камікадзе. В тому самому повідомленні Кравченко зауважив, що якщо деякі мікрорайони незабаром будуть підключені до світла, у внутрішньоміському районі ситуація залишається найбільш складною.