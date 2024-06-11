 

Новопокровське перейшло до сірої зони

  1. 11.06.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти практично щодня просуваються вперед на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку. Минулої доби вони захопили певні території в районі прифронтового села Новопокровське.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками десятого червня.

На ньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені ділянки, на яких за вчора встигли закріпитися загарбники.

Окрім того, значно розширилася сіра зона активних боїв в наш бік, місця чого ми умовно вказали червоними стрілками.

Якщо до цього Новопокровське впевнено контролювалося Збройними силами України, то тепер його поглинула сіра зона.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Киеве во дворе суда одессит разбил топором 13 авто, видео

16.02.2018 - 17:55
У столичного суда одессит разгромил 13 авто. Якобы за Труханова В Соломенском управлении полиции Киева дает показания 35-летний одессит, которого задержали после того, как он топором разбил 13 автомобилей во ...
читать

Появилось видео испытаний новых ударных наземных и воздушных беспилотников

09.12.2016
Секретарь СНБО Александр Турчинов «отчитался» ...
читать

Двойной удар по генералу Рубану: видео

24.01.2017
«Компромат» на Рубана советник замминистра обороны ...
читать

Появилось видео Саакашвили в наручниках

01.10.2021
Мы уже сообщали о том, ...
читать