Норвегія передає Україні боєприпаси до мінометів

Норвегія продовжує підтримку обороноздатності нашої країни. Осло планує передати Україні боєприпаси до мінометів орієнтовною вартістю близько 42 млн євро. Про це повідомив міністр оборони Бйорн Арільд Грам, пише NRK

Зазначається, що на запит України щодо актуальних потреб ЗСУ Норвегія передасть партію боєприпасів до мінометів орієнтовною вартістю близько 480 млн норвезьких крон (це майже 42 млн євро).

«Україна відчуває велику потребу у всіх типах боєприпасів і просила конкретно про те, що ми зараз передаємо», — сказав міністр.

Він додав, що Норвегія нещодавно передала також партію ручних гранат на 50 млн норвезьких крон (4,7 млн євро) та боєприпаси до снайперської зброї на 3 млн крон (260 тисяч євро).

Крім того, цього цього тижня оголосили, що Норвегія профінансує посилення української ППО на 240 млн євро, з яких 125 млн підуть на спільне з іншими союзниками постачання сотні ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot.

В довгостроковій перспективі Норвегія не виключати введення військ в Україну, хоча наразі таких планів немає. Про це у квітні заявив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде в інтерв’ю Європейській правді.

«Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати», — зазначив Ейде.

Він заявив, що НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки.