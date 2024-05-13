Нідерланди назвали причину дискваліфікації їхнього учасника Євробачення

Мовник Нідерландів розкрив справжню причину дискваліфікації співака Йоста Кляйна з Євробачення 2024. Про це вони написали в Instagram. Як і припускав «Реал», насправді нічого жахливого і кримінального не було… Він на емоціях, що порушують його права, просто замахнувся на операторку.

Відомо, що артиста звинуватили через погане ставлення до оператора конкурсу. Однак мовник вказує, що після другого півфіналу, який відбувся 9 травня, виконавець пішов у «зелену кімнату» і попросив не знімати його на камеру і не фотографувати. Однак член знімальної групи не послухав конкурсанта. В результаті співак замахнувся рукою на її камеру.

«Після виступу в четвер стався інцидент. Всупереч чітко укладеним домовленостям, Йоста зняли на відео, коли він зійшов зі сцени і поспішав до «зеленої кімнати». У той момент Йост неодноразово показував, що не хоче, щоб його знімали. Його проханням знехтували. Це призвело до загрозливого руху Йоста в бік камери», — йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що Йост не торкався операторки. Поліція провела розслідування, а делегація з Нідерландів намагалася вирішити конфлікт з Європейською мовною спілкою (EBU). Однак країну все одно вигнали з пісенного конкурсу.

«Йост не торкався операторки. Про цей інцидент повідомили, після чого EBU та поліція провели розслідування. Ми консультувалися з EBU і запропонували декілька варіантів рішень. З усім тим EBU все ж вирішив дискваліфікувати Йоста Кляйна», — пише мовник.

Нідерланди не згодні з таким рішенням EBU. Вони зазначають, що дискваліфікація не є рівноцінною подібному порушенню.

Нагадаємо, пояснення дискваліфікації у заяві EBU (Європейська мовна спілка) було традиційно для цієї організації малозрозуміле.

Зазначалося, що шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту, який відбувся після його виступу в півфіналі ввечері 9 травня. А тому поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі.

В іншій частині заяви йшлося про нетерпимість організації до неналежної поведінки… Тобто абсолютно немає ніяких чітких пояснень, що саме зробив Кляйн. А тому важко оцінити, чи правильне рішення ухвлено організаторами конкурсу.