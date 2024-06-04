Нічна стрілянина у Вінниці: задіяними виявилися військові

Вночі 4 травня у Вінниці по вулиці Василя Поріка лунали постріли. У поліції зазначають, що досі на місці події працюють слідчі.

За неофіційною інформацією, військовий під дією алкоголя стріляв у цивільного…

«Діючі військові, за усною домовленністю з командиром частини із табельною зброєю покинули місце служби та прибули до свого родича у місті Вінниці. Після значної дози алкоголю розпочали стрілянину по цивільним особам біля магазину в мікрорайоні Вишенька. Потерпілий у важкому стані перебуває в лікарні. Один із злочинців у формі затриманий, зброя вилучена, вирішується питання щодо взяття його під варту», – написав у Facebook голова ГО «Комітет безпеки руху» Володимир Черкас.

У пресслужбі поліції підтвердили NaПарижі те, що «подія була». Наразі деталі з’ясовуються слідчими, які досі працюють на місці.

Більш детальна інформація очікується найближчим часом.