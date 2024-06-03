НХЛ: шлях до фіналу Кубку Стенлі 2024

У канадському Едмонтоні на стадіоні Роджерс Плейс 3 червня відбувся шостий матч серії фіналу Західної конференції Кубка Стенлі, в якому «Едмонтон Ойлерз» приймав «Даллас Старз». Зустріч завершилася перемогою господарів із рахунком 2:1. Таким чином, «Ойлерз» виграли серію 4-2 і вийшли у фінал Кубка Стенлі.

У Санрайзі (США) 2-го червня завершився шостий матч серії півфіналу Кубка Стенлі, в якому «Флорида Пантерз» завдала поразки «Нью-Йорк Рейнджерс» з рахунком 2:1. Таким чином, «Флорида» виграла серію з рахунком 4-2 у фіналі Східної конференції у переможця регулярного чемпіонату «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Флорида» вперше в історії клубу двічі поспіль вийшла у фінал Кубка Стенлі. «Пантерз» ще жодного разу у своїй історії не вигравали головний трофей НХЛ. Суперником «Флориди» у фіналі стане «Едмонтон». Перший матч фіналу Кубка Стенлі пройде у ніч проти 9 червня.

Результати 1/4 фінала Кубку Стенлі

В плей-оф НХЛ 17-го травня визначився перший фіналіст конференції (півфіналіст Кубку). Ним став переможець регулярного чемпіонату «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб з Нью-Йорка у шостому матчі серії з «Кароліною Харрікейнз» переміг суперника на їх льоду 5:3, і виграв протистояння з «ураганами» із рахунком 4:2. При цьому зазначимо, що спочатку «рейнджерси» взагалі повели у серії з рахунком 3:0, але Кароліна змогла дати бій і двічі поспіль перемогти.

Дещо несподіванною можна назвати перемогу «Флориди Пантерз» над «Бостон Брюїнз» — рахунок серії 4:2.

З таким самим рахунком (4:2) «Даллас Старз» здобув звитягу у серії з «Колорадо Евеланш».

«Едмонтон Ойлерз» останнім серед усіх учасників чвертьфіналу плей-оф НХЛ оформив собі путівку до наступного раунду турніру. Сталося це 21-го травня у гостьовому поєдинку проти «Ванкувер Кенакс». «Нафтовики» змогли здолати суперника фактично за один період, забивши у другій 20-хвилинці у ворота господарів три сухих шайби. Кенакс спробували відігратись, утім змогли забити у третьому періоді лише двічі. Програючи у серії Едмонтон її в кінці кінців виграв з рахунком 4:3.

Таким чином, у Кубку Стенлі-2024 не залишилося жодної команди, яка вигравала трофей у XXI столітті. Нагадаємо, «Флорида» жодного разу у своїй історії не перемагала у Кубку. Востаннє «Едмонтон» ставав володарем головного трофею Національної хокейної ліги 1990 року, «Рейнджерс» — 1994-го, «Даллас» — 1999-го.

Зазначимо, що у фіналі Сходу зустрінуться між собою «Флорида» та «Рейнджерс». У фіналі Заходу — Даллас — Едмонтон.

Результати 1/8 фінала Кубку Стенлі

Завершився перший раунд плей-оф у НХЛ. Визначилися вісім переможців, які продовжать боротьбу за Кубок Стенлі.

Підтверджуючи статус переможця регулярного чемпіонату, до другого кола змагань першими ще 29 квітня пройшли «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб з Нью-Йорка не залишив жодних шансів «Вашингтон Кепіталз», вигравши серію у чотирьох матчах (4:0).

«Флорида Пантерз», слідом за Рейнджерс, вийшла до чвертьфіналу Кубка Стенлі. У першому раунді «пантери» у п’яти матчах здолали географічних сусідів — команду «Тампу-Бей Лайтнинг». У вирішальному матчі Флорида розгромила «блискавок» з рахунком 6:1. Рахунок у серії: 4-1

Уболівальники не побачать у чвертьфіналі Кубку Стенлі дербі Нью-Йорка. Мрії про це зруйнувала «Кароліна Харрікейнз». Урагани 1-го травня знову здолали «Нью-Йорк Айлендерс», цього разу вдома 6:3, і разом з цим виграли серію 4:1.

Якщо на Сході були вже відомі три з чотирьох учасників другого раунду плей-оф, то на Заході на той час визначився лише перший чвертьфіналіст. Ним став «Колорадо Евеланш». «Лавини» на виїзді в перший день травня розбили «Вінніпег Джетс» 6:3, і закрили серію 4:1.

Другого травня «Едмонтон Ойлерз» став другою командою Західної конференції НХЛ, яка вже оформила собі вихід до чвертьфіналу Кубка Стенлі. Як і Колорадо напередодні, «нафтовики» здолали свого суперника «Лос-Анджелес Кінгс» з розгромним рахунком 4:1. До речі, минулого року, ці команди також грали між собою у 1/8-фіналу, тоді нафтовики виграли серію 4:2.

Четвертого травня завершився шостий матч першого раунду плей-офф Кубку Стенлі, в якому «Нешвіл Предаторз» приймав «Ванкувер Кенакс». Гості здобули перемогу з рахунком 1:0. У складі переможців голом за півтори хвилини до завершення гри відзначився нападник Піус Зутер. Таким чином, рахунок у серії став 4-2 на користь «Ванкувера».

«Бостон Брюінз» мінімально переміг Торонто (2:1) у сьомому матчі та виграв серію 4:3, закинувши вирішальну шайбу в овертаймі.

А 6-го травня в НХЛ визначився останній чвертьфналіст. «Даллас Старз» у сьомому матчі серії обіграв «Вегас Голден Найтс» 2:1 і вийшов на Колорадо. Факса став автором переможної шайби, а першу у Старз провів Джонстон. Таким чином у Кубку Стенлі буде новий володар (минулого року йогу здобули лицарі з Вегасу).