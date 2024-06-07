Невідомий напав на премʼєр-міністерку Данії
На прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен напав чоловік у центрі Копенгагена. Про це у п’ятницю, 7 червня, сказано у заяві канцелярії глави датського уряду, повідомляє TV2.
Вказується, що Метте Фредеріксен ударив незнайомий чоловік, коли вона знаходилася на площі Культорвет в Копенгагені.
Фредеріксен «шокована інцидентом», — вказали у заяві.
Від подальших коментарів у канцелярії відмовилися. Сама Фредеріксен жодних заяв із цього приводу не робила.
Відомо, що поліція затримала нападника.
Метте Фредеріксен 46 років. Вона обіймає посаду прем’єр-міністра Данії з 2019 року.
Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого в середині травня було скоєно замах, у середу, 5 червня, записав перше з того моменту звернення, в якому повідомив про наміри через кілька тижнів повернутись до роботи.
Фіцо вирішив скористатися нагодою і фактично оголосив війну опозиції, незалежним ЗМІ і прозахідним інституціям.
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