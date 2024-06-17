Нетаньяху розпустив військовий кабінет

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на тлі поновлення бойових дій у секторі Газа розпустив військовий кабінет. Сталося це за тиждень після того, як його залишив лідер ізраїльської опозиції Бенні Ганц.

Про це голова ізраїльського уряду оголосив 16 червня на засіданні військово-політичного кабінету, повідомляє The Jerusalem Post.

«Кабінет був створений за згодою з Ганцем, на його прохання. Як тільки Ганц пішов, необхідність у кабінеті відпала», — пояснив Нетаньяху.

Очільник уряду відкинув ідею формування нового кабінету із лідерів опозиційних партій. З такою пропозицією виступили представники ультраправих партій Бецалель Смотрич та Ітамар Бен-Гвір.

Військовий кабінет було створено після 7 жовтня 2023 року для ухвалення рішень, пов’язаних із війною проти ХАМАС. Тепер ці рішення буде приймати військово-політичний кабінет.

Бенні Ганц та міністр оборони Йоав Галант, який також входив до військового кабінету, наполягали, що після закінчення війни в секторі Газа не має бути ізраїльської армії, а контроль над територією слід передати або новій місцевій адміністрації, або міжнародним органам.

Раніше Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що 12 червня Ліван випустив по країні 160 ракет, і близько 90 з них перетнули кордон північної частини Ізраїлю.

Кілька ракет були перехоплені засобами протиповітряної оборони, але решта впали, і внаслідок ракетного обстрілу виникло кілька пожеж.

А вже 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію в західній частині палестинського міста Рафах. Операція почалася із застосування важкої артилерії, бомбардувань, ударів з вертольотів та кораблів по об’єктах терористичної інфраструктури на захід від міста.

Палестинські джерела повідомляли про бомбардування ВПС у стилі «вогняного поясу» в Західному Рафіасі, включаючи інтенсивну стрілянину. Також літаки застосовували протибункерні бомби. Потім у ці райони пішли танки. Зверху їх супроводжували ударні дрони, усуваючи на шляху загрозу для сил. В арабських джерелах повідомили, що операція розпочалася після того, як ХАМАС відхилив пропозицію щодо припинення вогню.