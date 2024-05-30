 

Неподалік Вінниці перекинувся автобус: водій був п’яний

  1. 30.05.2024
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Учора, 29 травня, на Вінниччині неподалік села Писарівка  внаслідок зіткнення з вантажівкою перекинувся пасажирський автобус. Попередньо у поліції казали про 11 постраждалих. Нині повідомляється, що за медичною допомогою звернулось 20 пасажирів. З них 10 госпіталізовано. Їх вік від 21 до 76 років.

Наразі правоохоронці з’ясували обставини аварії.

За попередньою інформацією слідства, 56-річний водій автобуса ПАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом, під керуванням 28-річного мешканця міста Гайсин.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди автобус, який здійснює нерегулярні перевезення, перекинувся.

Водій вантажівки тверезий. Результат освідування керманича автобуса показав наявність у нього алкогольного сп’яніння.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

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