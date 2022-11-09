Названий винний у смерті Стремоусова

Загибель в ДТП першого заступника гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова підтвердив ватажок окупаційної адміністрації Сальдо. Також свої «співчуття» виказав мріонетка Кремля на чолі квазіутворення ДНР Пушилін. Але, незважаючи на це, були припущення про інсценування загибелі…

Ввечері російські ЗМІ показали місце ДТП. Стверджується, що це Лексус, в якому був Стремоусов. Він їхав на великій швидкості з Херсона в напрямку Мелітополя, коли його начебто підрізала вантажівка. Її водія попередньо вже називають винуватцем аварії.

Пропагандисти стверджують, що броньований кузов відірвався від шасі. У Стремоусова не було шансів вижити.