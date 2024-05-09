Наслідки нічної атаки «Шахедами» на Україну

Минулої ночі російські загарбники запустили по Україні з мису Чауда на південному сході окупованого Криму двадцять ударних безпілотних літальних апаратів типу іранських «Shahed-131/136».

Наші зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи знищили сімнадцять з них (85%) у Одеській області. Про це у ранковому звіті на офіційних медіаресурсах повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Тим часом місцева влада повідомила про потужний обстріл міста Лиман на півночі Донецької області. Влучання по вулиці Корольова: є постраждалий чоловік, загорілися п’ять будинків. По вулиці Харківській зруйнований будинок. По вулиці Бахмутська зайнялася господарська споруда. Ще чотири прильоти в районі автодору.

Жителі Лимана за ніч нарахували п’ятнадцять прильотів і пишуть про сильні пожежі. Чим саме стріляв ворог, не вказано.

Телеграм-канал «Донбас Оперативний» з посиланням на мешканців Селидового (на мапі позначене синім значком) повідомив про ракетний удар по містечку. Але подробиці наразі невідомі.