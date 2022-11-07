 

Народні «Байрактари» знищують російські танки

  1. 07.11.2022
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Всі три турецьких БПЛА «Байрактар», які наша країна отримала безкоштовно в рамках акції фонду Сергія Притули, працюють і б’ють ворога на фронті.

Притула показав відео, на якому «Байрактари» знищують російські танки.

Нагадаємо, в рамках великого збору коштів українці перерахували фонду Притули 600 мільонів гривень. Але власник компанії Baykar Makina передав безпілотники безкоштовно. Їх було названо «Трясця», «Ковінька» та «Халепа».

На заощаджені кошти було придбано супутник, який надає ЗСУ розвіддані.

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