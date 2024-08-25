Нардеп Дмитрук встиг втекти з України перед врученням підозри

Позафракційному нардепу Артему Дмитруку нарешті повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Офіс генпрокурора традиційно для себе і абсолютно з незрозумілих причин прізвище нардепа не повідомляє, хоча всім ЗМІ відомо, про кого мова. Тим паче, що на заблюреному фото від ОГП колоритну бороду Дмитрука не приховали…

Більше того, виникає питання, чому нардепу дали втекти? Адже злосини, які інкримінують нардепу сталися досить давно.

Зазначимо, що запит в суспільстві на арешт Дмитрука був вже просто шаленим — явна проросійська консерва, яка відкрито працювала на ворога і паплюжила Україну. Дійшло до того, що почав робити це прямо з трибуни Верховної Ради.

Нагадаємо, що обирався він від «Слуги народу». З фракції його виключили ще у 2021 році.

Народний депутат Артем Дмитрук у суботу, 24 серпня, «засвітився» у Молдові. Про це пише Главред у неділю, 25 серпня.

Як повідомляє співрозмовник видання, дотичний до офісу прикордонної служби у Кишиневі, депутата помітили у поліції Штефан-Воде.

Дмитрук у присутності слідчого писав заяву про незаконний перетин кордону.

«Дмитрук сьогодні о 12:00 перебував у прикордонній поліції Штефан-Воде, писав заяву про незаконний перетин кордону, щоб його пропустили далі. Слідчий ставив йому питання. Уже, мабуть, виїхав з Молдови», — розповіло джерело.

Видання «Українська правда» пише, що Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, того ж дня нардеп залишив територію Молдови і через аеропорт «Кишинів» полетів в Італію (рейс о 17:40 «Кишинів — Рим»).

Своєю чергою, волонтер Ігор Лаченков зауважує, що дружина Дмитрука теж у Молдові.

Напередодні Дмитрук у своєму Телеграм-каналі стверджував, буцімто йому готують підозру. Проросійський депутат назвавце «спробою позбавити його вести політичну діяльність».

Також він поскаржився, що, мовляв, за нього «взялися спецслужби».

Письмове повідомлення про підозру народному депутату було скеровано поштовим зв’язком до апарату Верховної Ради, за відомими місцями проживання та до житлово-експлуатаційних організацій, а відтак вважається здійсненим 25.08.2024 відповідно до КПК України, про що внесена відмітка до ЄРДР.