Найбільший НПЗ РФ внаслідок вибуху втратив половину потужності

Як і варто було очікувати, бравурна заява керівництва Омського нафтопереробного заводу про те, що вчорашня велика пожежа на підприємстві не вплине на його роботу, виявилася недостовірною.

Reuters стверджує, що вражена вибухом невідомої етіології і послідуючою пожежею установка первинної переробки нафти АВТ-11 (сама потужна на Омському НПЗ) була зупинена через пошкодження:

«Фактично половина потужностей заводу виведена з ладу».

Залишається незрозумілим, що саме стало причиною вибуху, адже Омськ розташований в двох тисячах кілометрів від України. Однак вірогідність того, що така серйозна аварія сталася випадково, вкрай низька.

У 2023 році Омський НПЗ переробив 21,28 млн тонн нафти і виробив 5,07 млн ​​тонн автобензину (11,5% від виробництва у РФ), 8,1 млн тонн дизпалива (9,2%) та 1,63 млн тонн авіагасу (15%).

Наприклад, триваюча вже десяту добу пожежа на великій нафтобазі (зі стратегічним резервом пального РФ вартістю в пів мільярда доларів) у місті Пролетарськ на сході Ростовської області є наслідком атаки українських дронів-камікадзе.

Місцеві жителі вказують, що ще не всі 74 резервуари вигоріли, тож пожежа ще триває, дивись відео.