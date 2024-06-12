Начальниці управління ЖКГ Жмеринської міськради повідомили про підозру

Начальниці управління житлово-комунального господарства Жмеринської міськради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем і розтраті чужого майна у великих розмірах. Збитки місцевому бюджету склали 1,7 млн. грн.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції та пресслужбі Вінницької обласної прокуратури, між управлінням житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради та певним ТОВ був укладений договір на суму майже 4 мільйони гривень на літнє утримання доріг, тротуарів, площ, скверів, алей на території громади протягом березня-листопада 2022 року.

Посадовиця, зловживаючи своїм службовим становищем, підписала акт виконаних робіт за завищеною ціною в обсягах, менших ніж передбачено угодою. У результаті таких дій Жмеринській територіальній громаді заподіяно понад 1 мільйон 700 тисяч гривень збитків.

За даними з відкритих джерел, управління ЖКГ Жмеринської міськради очолює Ольга Куленко.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

За скоєння такого кримінального правопорушення передбачено до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні заступнику міського голови однієї з територіальних громад Вінниччини повідомлено про підозру щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах. Та щей в умовах воєнного стану і за попередньою змовою групою осіб.

За даними місцевого видання NaПарижі, мова йде про заступника мера міста Гнівань. За даними слідства, протягом липня-серпня 2023 року заступник очільника міської територіальної громади у змові із директором підпорядкованого комунального підприємства та суб’єктом підприємницької діяльності організували проведення відкритих торгів із закупівлі екскаватора-навантажувача за завищеною ціною. Внаслідок таких протиправних дій комунальному підприємству завдано збитків у розмірі понад 990 тис грн.

У ході досудового розслідування проведено ряд санкціонованих обшуків, вилучено речові докази. У тому числі – документи, що підтверджують протиправну діяльність зловмисників.

Прокурор у кримінальному провадженні до суду подав клопотання про застосовування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.