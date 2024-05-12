Нацгвардія взяла в полон групу російських окупантів

Бійці другого батальйону оперативного призначення бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж» взяли в полон чотирьох російських окупантів на Лиманському (Кремінському) напрямку.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» та у власному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео.

На ролику інтервенти з замотаними синьою стрічкою на рівні очей головами і зв’язаними перед собою руками сидять в ковдрах у якомусь приміщенні та дякують за те, що їх взяли в полон.