 

Нацгвардія взяла в полон групу російських окупантів

  1. 12.05.2024
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Бійці другого батальйону оперативного призначення бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж» взяли в полон чотирьох російських окупантів на Лиманському (Кремінському) напрямку.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» та у власному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео.

На ролику інтервенти з замотаними синьою стрічкою на рівні очей головами і зв’язаними перед собою руками сидять в ковдрах у якомусь приміщенні та дякують за те, що їх взяли в полон.

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