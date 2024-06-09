Нацбанк різко зменшив продаж доларів

На поточному тижні Національний банк України суттєво зменшив продаж валюти. Про це свідчать дані на сайті регулятора у неділю, 9 червня. Але це виключно у порівнянні з попереднім тижнем, коли були рекордні продажі.

Так, за п’ять робочих днів НБУ продав 694,7 млн доларів на міжбанківському валютному ринку, що на третину менше рекордного показника за минулий тиждень (1,1 млрдн доларів). При цьому регулятор взагалі не здійснював купівлю валюти.

Загалом з початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку майже 12 млрд доларів, а придбав – лише 115 млн доларів.

Нагадаємо, на поточному тижні гривня переважно зміцнювалася, але в останні дні вже долар відновив зростання і знову наблизився до історичних максимумів.

Також у Нацбанку пояснили причини різкого зростання курсу долара у травні. За даними регулятора, у минулому місяці попит на валюту підскочив на 41%. Сталося це через збільшення бюджетних видатків, що пов’язано з надходженнями міжнародної допомоги в березні-квітні.

Тобто в країну зайшла допомога від партнерів, ці гроші отримали люди і бізнес. Частину гривні населення конвертує в валюту для зберігання.