 

Нацбанк різко зменшив продаж доларів

  1. 09.06.2024
  2. Рубрика:

На поточному тижні Національний банк України суттєво зменшив продаж валюти. Про це свідчать дані на сайті регулятора у неділю, 9 червня. Але це виключно у порівнянні з попереднім тижнем, коли були рекордні продажі.

Так, за п’ять робочих днів НБУ продав 694,7 млн доларів на міжбанківському валютному ринку, що на третину менше рекордного показника за минулий тиждень (1,1 млрдн доларів). При цьому регулятор взагалі не здійснював купівлю валюти.

Загалом з початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку майже 12 млрд доларів, а придбав – лише 115 млн доларів.

Нагадаємо, на поточному тижні гривня переважно зміцнювалася, але в останні дні вже долар відновив зростання і знову наблизився до історичних максимумів.

Також у Нацбанку пояснили причини різкого зростання курсу долара у травні. За даними регулятора, у минулому місяці попит на валюту підскочив на 41%. Сталося це через збільшення бюджетних видатків, що пов’язано з надходженнями міжнародної допомоги в березні-квітні.

Тобто в країну зайшла допомога від партнерів, ці гроші отримали люди і бізнес. Частину гривні населення конвертує в валюту для зберігання.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Индонезии понравились украинские «Буцефалы» и она увеличит заказ этих БТР: видео

30.12.2016 - 14:12
Минобороны Индонезии собирается увеличить закупку украинской бронетехники. Морпехи этой южноазиатской страны успели оценить первую партию БТР-4М «Буцефал», поэтому в оборонном ведомстве решили не ограничиваться заказом 55 единиц. Как сообщает портал janes.com, ...
читать

Били ногами в лицо и снимали видео: в Одессе девочки-подростки поиздевались над сверстницей

04.08.2018
В Одессе группа девочек-подростков жестоко ...
читать

Планшет для студентов и школьников, – определен лучший по стоимости: видео

01.03.2017
В этой статье мы попытаемся ...
читать

Новым хитом интернета стал ролик о будущем Земли без людей (видео)

03.06.2016
Что произойдет с планетой, если ...
читать