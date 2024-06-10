На Закарпатті вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців

Досить зухвалий спосіб втечі за кордон обрала група українців — у неділю 9 червня вони на вантажівці ГАЗ-66 з чорними військовими номерами прорвала кордон з Угорщиною.

При цьому вражає кількість втекачів — мінімум 32 особи. Справа в тому, що саме таку кількість затримали угорські силовики. Поки що їх Україні не передали (хоча не можна виключати, що країна, де при владі антиукраїнський уряд, й не зробить цього).

Певні деталі цього прориву розповів виданню «Українська правда» речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко.

Ця історія трапилася на ділянці кордону «Косино» та «Велика Бийгань». Відеокамери зафіксували, що вантажівка рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Пізніше автомобіль знайшли на угорському боці, а всі пасажири його покинули.

«Щодо незаконного перетину кордону групою осіб із залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону на цей час проводиться вся необхідна перевірка. Рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни.

В подальшому суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспотного засобу та затримання 32 громадян України.

Окрім цього прикордонники України затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.

Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів», — розповів Демченко.

Також він уточнив, що в ході перевірки не було встановлено приналежність автомобіля до військових формувань.

Нагадаємо, наприкінці квітня на Вінниччині двом жителям Могилів-Подільського району повідомили про підозру за фактом організації та сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон. За винагороду вони інструктували та забезпечували знаряддям тих, хто хотів подолати Дністер. За 6 тис. доларів місцеві жителі зобов’язувалися сприяти незаконному перетину через державний кордон жителю Вінницького району.

Зловмисники повідомили замовнику заздалегідь розроблений маршрут, умови та порядок дій під час переправлення через державний кордон України, а також для цих цілей приготували необхідні засоби – гідрокостюм і ласти. Затримали чоловіків під час руху в напрямку державного кордону України з Республікою Молдова.

Додамо, що 9 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення.

Редакція другого читання проєкту закону передбачає, що за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) встановлюватимуться такі штрафи:

в мирний час – від 3400 до 5100 гривень;

повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень;

в особливий період – від 17000 до 25500 гривень.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) планується встановити такі штрафи:

в мирний час – від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17000 до 25500 гривень – для посадових і юридичних осіб;

повторно впродовж року – від 8500 до 11900 гривень для громадян, від 25500 до 34000 гривень – для на посадових і юридичних осіб;

в особливий період – від 17000 до 25500 гривень для громадян, від 34000 до 51000 гривень – для на посадових і юридичних осіб.

Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.