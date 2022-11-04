На Заході прогнозують швидку здачу Херсона

Російські окупанти підготували ґрунт для свого відходу з Херсона — найбільшого українського міста, яке вдалося захопити військам РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це у четвер, 3 листопада, повідомляє Politico із посиланням на високопоставленого західного чиновника.

За його словами, за останні кілька тижнів українська армія досягла «вражаючих» успіхів у кампанії щодо повернення території, окупованої російськими силами. Окупанти ж натомість були змушені перейти до більш оборонної позиції; крім того, їм «критично не вистачає боєприпасів».

«Ми впевнені в наших висловлених раніше попередженнях щодо перспектив відходу російських військових із їхнього херсонського плацдарму. План майже точно розроблявся дуже заздалегідь», — заявив високопоставлений західний чиновник у коментарі Politico.

Тим часом, Sky News з посиланням на західних чиновників прогнозує, що на президента РФ Володимира Путіна очікує хвиля різкої критики від прихильників жорсткої лінії через очікуване виведення окупаційних військ з Херсона.

«Коли це станеться, ми можемо очікувати на черговий сплеск гострої критики на адресу російського керівництва», — сказав один із західних чиновників.

За словами іншого чиновника, не схоже, що позиція Путіна під безпосередньою загрозою, проте праві сили тиснуть на російське Міноборони, яке погано керує веденням війни.

«Наша оцінка полягає в тому, що одним із факторів, які змусили його піти на цей крок (мобілізацію), була необхідність заспокоїти тих, хто критикує ведення війни як недостатньо рішуче», — сказало джерело видання.

Західні чиновники зазначають, що хоча в район Херсона прибуває все більше російських військ, більшість з них є нещодавно мобілізованими резервістами, які часто «жахливо оснащені та підготовлені».

«У Херсоні, ймовірно, більшість ешелонів командування вже відійшли за річку (Дніпро — ред.), залишивши деморалізованих і позбавлених лідера людей перед українськими атаками. Принаймні деякі резервісти прибувають на фронт без зброї», — сказав один з чиновників.

За їхніми словами, російським військам також критично не вистачає боєприпасів, у тому числі артилерійських снарядів.