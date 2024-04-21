На водосховищах Вінниччини встановили 480 нерестових гнізд

У Вінницькій області організували заходи щодо встановлення штучних гнізд – нерестилищ. Вінницьким рибоохоронним патрулем спільно з користувачами, які здійснюють промислову діяльність в умовах режимів СТРГ, було виготовлено та встановлено майже 500 нерестових гнізд.

Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль.

Найбільшу кількість нерестових гнізд виготовили та встановили на Ладижинському (300 штук) та Дмитренківському водосховищах (180).

Зазначимо, нерестові гнізда – це спеціальні конструкції у вигляді вінків (снопів), зв’язаних із гілок кущів або хвойних дерев, які занурюються у воду.

«Штучні нерестові гнізда є особливо актуальними. Адже навесні відбувається сильне коливання рівня води. Тож відкладена на мілководді поблизу берега ікра після швидкого падіння рівня води гине, що зменшує популяцію цінних видів риби»,- зазначили спеціалісти відділу іхтіології та регулювання рибальства.

Для вирішення цієї проблеми встановлюються штучні нерестові гнізда. Їх конструкція дуже проста. Зрізані кущі або хвойні гілки зв’язуються у вигляді довгого снопа, а потім по всій його довжині чіпляють порожні пластикові пляшки. Вони будуть утримувати гніздо на плаву. З обох боків прив’язують каміння для стійкого положення конструкції на воді. Після цього їх катером або човном відтягують на 15-20 метрів від берега і встановлюють паралельно до берегової лінії. Якщо рівень води знижується, то гніздо саме відпливає від берега. Тож гнізда будуть місцем відкладення ікри.