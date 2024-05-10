На Вінниччині жителі села Буша виступили проти розробки кар’єру

У селі Буша Ямпільської громади Вінницької області відбулись громадські обговорення, на яких люди не підтримали «ідею» розробки місцевого кар’єру. Позиція була одноголосною.

Нагадаємо, після того, як стало відомо про проведення Державною службою геології та надр України 26 березня аукціону на розробку родовища «Бушанське», розташованому неподалік Історико-культурного заповідника «Буша», місцеві мешканці почали «бунтувати». Представники місцевої та обласної влади запевнили, що без громадського обговорення проєкту про жодну розробку родовища не може бути й мови.

На збори завітали 222 жителі села. Як повідомила в.о. директора Історико-культурного заповідника «Буша» Ірина Захарчук, всі одностайно висловились проти. Інтереси жителів Буші у судах, якщо дійде справа до вирішення проблеми в юридичній площині, представлятиме Ямпільська міськрада.

Про продаж спеціального дозволу на користування надрами та видобування вапняків, трепелу та кременистої крейди на родовищі «Бушанське» стало відомо на початку квітня. Переможцем торгів стала нещодавно зареєстрована київська фірма «Сі Еволюшн», яку пов’язують з молдовським бізнесменом Сергієм Кисельвоим, якому належить компанія «TELIUS-C.C.C. S.R.L.».