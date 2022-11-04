На Вінниччині збивали дрони Shahed
Під час нічної повітряної тривоги фашистська Росія атакувала декілька областей дронами-камікадзе Shahed-136. В тому числі і Вінницьку, про що повідомив очільник ОВА Сергій Борзов.
За його словами, над задачею нейтралізації дронів працюють військові.
Тим часом, відомий військовий журналіст Роман Бочкала повідомляв, що є інформація про збиття на Вінниччині одного дрона.
Відбій повітряної тривоги оголосили лише о 1:01 ночі.
Збивали дрони також у Миколаївській і Львівській областях.
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