 

На Вінниччині збивали дрони Shahed

  1. 05.11.2022
  2. Рубрика:

Під час нічної повітряної тривоги фашистська Росія атакувала декілька областей дронами-камікадзе Shahed-136. В тому числі і Вінницьку, про що повідомив очільник ОВА Сергій Борзов.

За його словами, над задачею нейтралізації дронів працюють військові.

Тим часом, відомий військовий журналіст Роман Бочкала повідомляв, що є інформація про збиття на Вінниччині одного дрона.

Відбій повітряної тривоги оголосили лише о 1:01 ночі.

Збивали дрони також у Миколаївській і Львівській областях.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Ракетный удар по зрителям с вертолета на «Запад-2017» попал на два видео

19.09.2017 - 14:25
Как мы уже сообщали, в России во время проведения военных учений «Запад-2017» под Питером военные вертолет Ка-52 выпустил две ракеты по людям и автомобилям на земле. Два человека тяжело ранены, ...
читать

На Кипре прогремел мощный взрыв в здании, где находится офис российской радиостанции: видео

17.03.2017
На Кипре в городе Лимасол ...
читать

На Донбассе уничтожена российская военная техника: видео

17.04.2018
За первые 18 часов 17 ...
читать

Смертник взорвал себя на КПП в Грозном (видео)

09.05.2016
В Заводском районе города Грозный (Чечня, ...
читать