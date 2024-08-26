На Вінниччині зафіксовані прильоти по об’єктах інфраструктури

Про влучання в об’єкти критичної інфраструктури повідомляє в. о. голови ОВА Вінницької області Наталя Заболотна. Поки що наслідки атак з’ясовуються. Одразу після них до місць влучань виїхали відповідні служби.

Паралельно «Вінницяоблводоканал» повідомив про певні проблеми з водопостачанням у двох мікрорайонах Вінниці — на Вишенці і на Старому місті. Вони стали наслідком аварійних відключень електроенергії. Тобто є надія, що обійшлося без руйнувань в цій галузі.

Раніше ми повідомляли з посиланням на голову ОВА Максима Козицького про влучання у два об’єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Також були повідомлення від мера Луцька про ураження об’єкта інфраструктури в обласному центрі.

Укренерго підкреслило, що фашистська Росія під час масованого ракетно-дронового удару цілила якраз по енергетиці нашої країни.

(Фото Вінниці ілюстративне).