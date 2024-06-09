На Вінниччині у непорядного орендаря через суд відібрали землю «під ферму»

На Вінниччині нібито для свинарства підприємець орендував земельну ділянку у Мурафської сільради. Проте за 12 років так і не створив ферми. Натомість він чудово заробляв на платні за суборенду. Посередницький бізнес орендаря «припинив» суд.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

«Рішенням Господарського суду Вінницької області задоволено позов Вінницької обласної прокуратури до громадянина про повернення земельної ділянки сільськогосподарського призначення у комунальну власність Мурафської сільської ради Жмеринського району», – йдеться у повідомленні.

Ділянка площею 180 га вартістю майже 40 млн грн. Її громадянин у 2012 році без проведення земельних торгів взяв у строкове платне користування на 25 років для створення фермерського господарства. Але замість цього він передав землю у суборенду приватному підприємству.

Орендар і досі не створив фермерське господарство, що лише підтверджує відсутність наміру вироблення товарної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації.

Після набуття рішенням законної сили вживатимуться заходи щодо його реального виконання.