На Вінниччині СБУ повідомила про підозру митрополиту

За матеріалами Служби безпеки України керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру.

Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника.

Таким чином, фігурант отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.

Заходи проводили співробітники Управління СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.