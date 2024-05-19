На Вінниччині пролунали вибухи

Близько першої години ночі у Конотопі (Сyмщина) пролунали вибухи. Про це у неділю, 19 травня, повідомив моніторинговий паблік «Блок ППО | Радар».

Сумську область атакували російські ударні безпілотники.

О 1.45 повітряну тривогу оголосили у Житомирській області. О 2.00 в області пролунали вибухи.

Пізніше, о 2.10 про вибухи повідомили у Вінницькій області.

За попередньою інформацією працює ППО.

Повітряна тривога станом на цей час оголошена у 7 регіонах України, у тому числі на Київщині.

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Вранці стало відомо, що у Вінницькій і Житомирській областях були збиті Шахеди.