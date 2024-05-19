На Вінниччині пролунали вибухи
Близько першої години ночі у Конотопі (Сyмщина) пролунали вибухи. Про це у неділю, 19 травня, повідомив моніторинговий паблік «Блок ППО | Радар».
Сумську область атакували російські ударні безпілотники.
О 1.45 повітряну тривогу оголосили у Житомирській області. О 2.00 в області пролунали вибухи.
Пізніше, о 2.10 про вибухи повідомили у Вінницькій області.
За попередньою інформацією працює ППО.
Повітряна тривога станом на цей час оголошена у 7 регіонах України, у тому числі на Київщині.
Додано:
Вранці стало відомо, що у Вінницькій і Житомирській областях були збиті Шахеди.
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)