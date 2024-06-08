На Вінниччині прикордонник організував «схему для ухилянтів»

Майже щодня Служба безпеки нейтралізує чергові «схеми» незаконного перетину держкордону з ціллю ухилення від мобілізації та виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За суми від 6,5 до 9 тисяч втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів «допомагають» не тільки жителі прикордоння. Так, на Вінниччині «схему» контролював прикордонник.

Як повідомляють в УСБУ у Вінницькій області, затримано посадовця місцевого підрозділу Державної прикордонної служби.

«За гроші він допомагав ухилянтам нелегально потрапити до сусідньої країни поза пунктами пропуску. Для конспірації фігурант використовував криптогаманець, куди приймав оплату від своїх клієнтів», – йдеться у повідомленні.

Прикордоннику загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводились спільно з Національною поліцією та Держприкордонслужбою за процесуального керівництва органів прокуратури.