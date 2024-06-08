 

На Вінниччині прикордонник організував «схему для ухилянтів»

  1. 08.06.2024
  2. Рубрика:

Майже щодня Служба безпеки нейтралізує чергові «схеми» незаконного перетину держкордону з ціллю ухилення від мобілізації та виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За суми від 6,5 до 9 тисяч втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів «допомагають» не тільки жителі прикордоння. Так, на Вінниччині «схему» контролював прикордонник.

Як повідомляють в УСБУ у Вінницькій області, затримано посадовця місцевого підрозділу Державної прикордонної служби.

«За гроші він допомагав ухилянтам нелегально потрапити до сусідньої країни поза пунктами пропуску. Для конспірації фігурант використовував криптогаманець, куди приймав оплату від своїх клієнтів», – йдеться у повідомленні.

Прикордоннику загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводились спільно з Національною поліцією та Держприкордонслужбою за процесуального керівництва органів прокуратури.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Вскрылись шокирующие детали перестрелки полицейских в Княжичах: видео

07.12.2016 - 11:19
Водитель полиции охраны рассказал, что в Княжичах первыми стреляли КОРДовцы Пока Генпрокуратура занимается расследованием смерти пяти полицейских в Княжичах, журналисты самостоятельно опрашивают участников этой жуткой трагедии. Водитель полиции охраны Валентин ...
читать

Террористы разрушили Водяное. У ДНР потери под Мариуполем: видео

25.02.2017
Главное управление разведки Минобороны Украины ...
читать

Обнаженные йоги в Нью-Йорке

24.10.2015
Занятия йогой в последнее время ...
читать

Монатик представил клип на песню «Зашивает душу»

19.10.2018
Популярный в молодежной среде певец ...
читать