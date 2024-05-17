На Вінниччині поліція перевіряє, чи побив учня директор школи

До поліції 16 травня надійшла інформація про те, що нібито директор одного із навчальних закладів Вінницького району причетний до нанесення тілесних ушкоджень малолітньому. За цим фактом проводяться слідчі дії.

Про випадок повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Наразі 13-річного хлопця направлено на проходження судово-медичної експертизи. Причини та обставини події встановлюються.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Досудове розслідування триває.