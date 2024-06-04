На Вінниччині перекинувся мікроавтобус з дітьми

У Вінницькій області біля села Кунка Гайсинського району у ДТП потрапив мікроавтобус із 17 дітьми та п’ятьма дорослими. Постраждали п’ятеро підлітків і двоє дорослих, повідомила Нацполіція 4 червня.

Вказано, що аварія сталася сьогодні близько 00:40 ночі. У салоні мікроавтобуса перебували 17 дітей, віком від 7 до 17 років, та п’ятеро дорослих. Група поверталась з екскурсії.

«46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу», – йдеться у повідомленні.

За медичною допомогою звернулось сім пасажирів, з яких п’ять підлітків віком 16 та 17 років, з них один госпіталізований. Іншим учасникам ДТП надано медичну допомогу та відпущено додому.

Водій був тверезий. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч. 1 ст. 286 КК України). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 29 травня на Вінниччині неподалік села Писарівка внаслідок зіткнення з вантажівкою перекинувся пасажирський автобус. Попередньо у поліції казали про 11 постраждалих. Згодом повідомили, що за медичною допомогою звернулось 20 пасажирів. З них 10 госпіталізовано. Їх вік від 21 до 76 років.

За попередньою інформацією слідства, 56-річний водій автобуса ПАЗ не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом, під керуванням 28-річного мешканця міста Гайсин. В результаті дорожньо-транспортної пригоди автобус, який здійснює нерегулярні перевезення, перекинувся. Водій вантажівки тверезий. Результат освідування керманича автобуса показав наявність у нього алкогольного сп’яніння.