На Вінниччині пенсіонера підозрюють у вбивстві знайомої

У Чечельницькій громаді правоохоронці розслідують вбивство 39-річної жінки. За версією слідства, до злочину причетний 66-річний місцевий мешканець, який разом з нею розпивав спиртне.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області, саме пенсіонер повідомив правоохоронцям про знайдене тіло жінки. Таким чином він намагався відвести підозру від себе.

Розслідування показало, що під час застілля між ними виникла сварка. Чоловік пішов до сусіда та взяв в нього незареєстровану рушницю. Повернувшись до будинку, він вистрелив у груди гості. А потім повернув зброю власнику.

Аби бути лише «свідком», пенсіонер зателефонував до поліції та сказав, що випадково натрапив на тіло.

Наразі підозрюваного поміщено до ізолятора тимчасового тримання, рушницю та гільзу – вилучено.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.