 

На Вінниччині молодик вкрав з банківської картки приятеля 60 тисяч

  1. 09.06.2024
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У 43-річного жителя Жмеринського району з банківської картки зникло понад 60 тисяч гривень, поки він розпивав спиртне з молодим приятелем.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області, чоловік звернувся до правоохоронців по допомогу 5 червня.  

Стражі порядку встановили, що до крадіжки причетний 24-річний знайомий заявника. 22 травня вони разом вживали алкоголь вдома у потерпілого. Молодик попросив у власника мобільний нібито за необхідності здійснити дзвінок.

«Отримавши доступ до його фінансових додатків та знаючи пароль від веббанкінгу, увійшов до особистого кабінету й здійснив 6 транзакцій на загальну суму понад 60 000 гривень на свій рахунок. Грошові кошти витратив на власні потреби», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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