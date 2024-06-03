 

На Вінниччині через блискавку загорівся магазин

  1. 03.06.2024
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Вночі 2 червня рятувальникам повідомили, що зайнявся магазин в селищі Муровані Курилівці Вінницької області. Найімовірніше, що причиною пожежі став розряд блискавки.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«Прибувши на виклик, ДСНСники ліквідували займання. Внаслідок пожежі знищено торговельне обладнання, металопрофільну покрівлю та облицювання стін будівлі», – йдеться у повідомленні.

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У травні 2021 року був унікальний випадок. В Австралії розбушувалася стихія. На Південний Квінсленд обрушилася потужна гроза, за 4 години над містом Брісбен близько 71 тисячі разів вдарили блискавки. З усіх блискавок 5400 ударили в землю, решта з’являлася між хмарами в небі.

У 2017 році щось подібне спостерігалося в Азії. У Китаї завжди всього багато. Починаючи від людей і закінчуючи блискавками. Це, звичайно, жарт. Але й справді Китай не втомлюється вражати навіть у повсякденному житті. Ось і в липні 2017 року над його столицею Пекіном розігралася справжня вистава, головними героями якої стали тисячі блискавок. Небо буквально світилося від одночасних ударів безлічі розрядів. Найкрасивіша картина. Сильна злива, чорне небо, що підсвічується смужками блискавок. Дивіться самі:

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