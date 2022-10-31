На Вінниччині було збито три російські ракети

Як відомо, під час ранкового обстрілу Украіни було збито 44 російські ракети з 55-ти. При цьому, три з них знищили в небі над Вінниччиною.

Але уламки двох з цих ракет Х-101, що ворог випустив з бомбардувальників в Ростовський області РФ, впали на села.

Як розповів Суспільному голова Томашпільської селищної ради, в них були пошкодженні (а по суті зруйновані) 24 приватних будинків, покрівля в двох двоповерхових будинках… Також є руйнування двох магазинів і музичної школи…

Влада виділила кошти на ремонти житла…