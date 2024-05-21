На території РФ навпроти Вовчанська палає нафтобаза

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  1. 21.05.2024
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В селі Вознесенівка Шебекинського району Бєлгородської області РФ сьогодні після влучання ударного безпілотного літального апарату сталася сильна пожежа: «Горить резервуар з паливом на території сільгосппідприємства».

Про це з посиланням на місцевих жителів та засоби масової інформації повідомили телеграм-канали «Оперативний ЗСУ» та «Донбас Оперативний», оприлюднивши відповідне відео.

На роликах ми бачимо масивний стовп густого чорного диму, що відповідає горінню великої кількості паливно-мастильних матеріалів.

Цікаво, що Вознесенівка розташована в дванадцяти кілометрах від частково окупованого містечка Вовчанськ на півночі Харківської області України.

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