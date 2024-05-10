На Тайвані стався сильний землетрус

Цієї весни Тайвань страждає від землетрусів. Ось і сьогодні біля східного узбережжя острову стався землетрус магнітудою 5,8 балів. Про це повідомляє Reuters.

Підземні поштовхи було зафіксовано в окрузі Хуалянь на глибині 10 кілометрів. Відчувалися поштовхи в Тайбеї, де тряслися будівлі, але інформації щодо руйнувань або поранених не було.

Нагадаємо, біля східного узбережжя Тайваню 3 квітня сталися чотири потужні землетруси магнітудою 7,5, 6,6, 6,3 та 6,5 балів. Було відомо про 12 загиблих і близько тисячі травмованих.

Як відомо, Тайвань розташований на стику двох тектонічних плит. Найбільш масштабним був землетрус у 1999 році магнітудою 7,3, який забрав життя близько 2400 людей.

Нагадаємо, 4 березня у Казахстані в районі міста Алмати стався землетрус. Його епіцентр був розташований за 31 км на південь від Алмати. За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, його магнітуда становила 5,3 бала.

У Каспійському морі 7 грудня 2023 стався землетрус магнітудою 5,6. Землетрус відчувався в азербайджанській столиці Баку та низці інших міст, а також у казахстанському місті Актау.

А вранці 30 грудня у Грузії неподалік Тбілісі стався землетрус магнітудою 4,1. Про це повідомляв портал Новини Грузія з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу країни.

9 жовтня минулого року в Україні землетрус «труснув» Ужгород. Епіцентр був у Словаччині, за 40 км від Ужгорода. Його сила становила 4,5 бали.