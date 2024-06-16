На Саміті миру три країни пошкодували про відсутність РФ

У Саміті миру у Швейцарії взяли участь представники 93 країн і вісьмох міжнародних організацій. Більшість з них підтримують бачення України щодо шляху справедливого завершення війни з Росією. Але є й ті, що хотіли б бачити на заході і країну-агресорку.

Про це заявили представники Туреччини, Кенії і Саудівської Аравії заявили, пише Reuters.

Зокрема, за участь РФ у Саміті виступили міністри закордонних справ Саудівської Аравії та Туреччини принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд та Хакан Фідан, а також президент Кенії Вільям Руто.

«Причому слова останнього були найбільш зваженими, і з вищеназваних він єдиний назвав Росію ворогом», — вказує агенція.

«Позиція Кенії непорушна — агресія Росії проти країни є несправедливою, невиправданою і є порушенням міжнародного права», — заявив Руто.

У той же час, він зауважив, що «Росія теж має бути за столом», бо цей форум «не повинен бути зустріччю лише друзів, і тут мають бути і вороги».

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що переговори, які будуть викликати довіру, потребуватимуть «важкого компромісу».

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав, що що цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат, якби в залі була присутня інша сторона конфлікту — Росія.

До речі, Саудівська Аравія відмовлялася від участі в Саміті, а змінила рішення після візиту в країну напередодні заходу Зеленського.

Тим часом з’явилася підсумкова декларація Глобального саміту миру у Швейцарії. Як і анонсувалося, вона стосується лише трьох аспектів формули миру Зеленського (з десяти). Це вимоги відновити контроль України на ЗАЕС, безпечний доступ до портів України і обмін всіх полонених (плюс повернення депортованих).