На Покровському напрямку ЗСУ знищили чотири танки окупантів

Російські окупанти вже традиційно несуть великі втрати, потрошки просуваючись на Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку. Минулої доби наші захисники знищили там чотири танки і сім бойових броньованих машин (разом більше роти бронетехніки), які штурмували позиції Сил оборони.

Паралельно агресор втратив три гармати, шістнадцять автомобілів, п’ять безпілотних літальних апаратів, три засоби радіоелектронної боротьби, два склади з боєприпасами та ще один з пальним.

А втрати в особистому складі склали понад чотири з половиною сотні чоловік ліквідованими і пораненими.

Про це в оперативному зведенні станом на 10:30 п’ятого червня, серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України. З його слів, попри втрати ворог продовжує атаки вже сьогодні в районі нещодавно окупованого Селища Очеретине:

«На Покровському напрямку противник здійснює спроби просунутись в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Одну атаку відбито, ще п’ять — тривають. Ситуація контрольована».