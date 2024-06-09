 

На Покровському напрямку ЗСУ розбили два взводи бронетехніки окупантів

  1. 09.06.2024
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За перші одинадцять годин дев’ятого червня російські окупанти здійснили чотирнадцять спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах сіл Євгенівка, Новоолександрівка, Новопокровське (на мапі позначене синім значком) та Яснобродівка на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку.

Повідомивши про це на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», пресцентр Генерального штабу Збройних сил України не вказав, чим саме закінчилися ворожі штурми:

«Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки».

Натомість ГШ ЗСУ вказав втрати загарбників на цій ділянці фронту минулої доби. Так, знищені п’ять бойових броньованих машин, зенітна установка і шість автомобілів. Пошкоджені танк, чотири артилерійські системи і шість автомобілів. Таким, чином разом ворог втратив два взводи бронетехніки.

При цьому наші захисники ліквідували та поранили 450 інтервентів (чотири з половиною роти).

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