 

На півночі Молдови впала збита російська ракета

  1. 31.10.2022
  2. Рубрика:

У Молдові вранці 31 жовтня у населеному пункті Наславча Окницького району на півночі країни впала російська ракета. Цей населений пункт знаходиться поблизу з кордоном України.

Як повідомили в МВС Молдови, ракету збила українська ППО. Вона летіла в бік Дністровської ГЄС.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Чернівецькій області був прильот по об’єкту критичної інфраструктури (це до речі перший обстріл області з початку лютневого вторгнення РФ в Україну).

Дністровська ГЕС – гідроелектростанція на Дністрі поблизу міста Новодністровськ Чернівецької області.

Додамо, що під час ракетного обстрілу України 10 жовтня Молдова заявляла, що через її територію пролетіли три російські ракети.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Во Львове сгорело отделение Сбербанка России: видео

03.10.2017 - 09:08
Этой ночью во Львове огонь уничтожил отделение «Сбербанка России». Пожар вспыхнул на ул. Черновола, 2 без двадцати три, и уничтожил помещение. Пожарные прибыли достаточно оперативно, но огонь был очень сильным, ...
читать

Коты, о существовании которых вы, наверное, и не слышали (фото) (видео)

24.11.2015
Каждый из нас наверняка слышал ...
читать

С Башни Трампа в Нью-Йорке потребовали свободы для Сенцова: видео

24.10.2017
Трампу решили напомнить об узниках, ...
читать

«Шахтер» легко обыграл «Брагу» и установил рекорд: видео голов

08.12.2016
Сегодня «Шахтер» в гостях одержал ...
читать