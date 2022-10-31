На півночі Молдови впала збита російська ракета
У Молдові вранці 31 жовтня у населеному пункті Наславча Окницького району на півночі країни впала російська ракета. Цей населений пункт знаходиться поблизу з кордоном України.
Як повідомили в МВС Молдови, ракету збила українська ППО. Вона летіла в бік Дністровської ГЄС.
Нагадаємо, сьогодні вранці в Чернівецькій області був прильот по об’єкту критичної інфраструктури (це до речі перший обстріл області з початку лютневого вторгнення РФ в Україну).
Дністровська ГЕС – гідроелектростанція на Дністрі поблизу міста Новодністровськ Чернівецької області.
Додамо, що під час ракетного обстрілу України 10 жовтня Молдова заявляла, що через її територію пролетіли три російські ракети.
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