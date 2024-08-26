На НПЗ в Омську після потужного вибуху масштабна пожежа

Сьогодні після потужного вибуху сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі «Газпромнєфті» в Омську (дві тисячі кілометрів від найближчої контрольованої Україною ділянки державного кордону).

Про подію спочатку повідомили місцеві жителі, в домівках яких від вибуху повилітали вікна. Згодом вони почали знімати і викладати в соціальні мережі відео з кількома сильними пожежами на НПЗ.

Також люди вказують, що вибухом поранені два працівники, одному відірвало руку. Вони ж вказують, що палає установка АВТ-11 для розділення нафти на фракції, і це підтверджують фахівці, які подивилися відео. Це серйозне пошкодження.

Керівництво заводу повідомило про «загоряння технологічного обладнання»: «Засоби автоматизованого пожежогасіння, що спрацювали, і пожежна служба оперативно локалізують загоряння».

Стверджується, що один з найбільших і сучасних російських НПЗ працює в штатному режимі, у що повірити, звісно, складно. Хоча б тому, що МНС РФ визнало, що площа пожежі становить тисячу квадратних метрів.

Про причини аварії нам судити складно. Але вірогідність того, що це випадковість, вкрай низька. Зрештою, потрапляють ж якимось чином наші дрони-камікадзе за 1750 км від України в Мурманську область; до Омська не набагато далі.

В Омске произошел мощный взрыв в районе нефтезавода — в домах поблизости выбило стекла Местные жители сообщают о мощном взрыве в районе нефтезавода в Омске. По их словам, в жилых домах по близости выбило окна. Со стороны завода виднеется столб черного дыма. pic.twitter.com/6QenjfvQf5 — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 26, 2024