На НПЗ в Омську після потужного вибуху масштабна пожежа
Сьогодні після потужного вибуху сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі «Газпромнєфті» в Омську (дві тисячі кілометрів від найближчої контрольованої Україною ділянки державного кордону).
Про подію спочатку повідомили місцеві жителі, в домівках яких від вибуху повилітали вікна. Згодом вони почали знімати і викладати в соціальні мережі відео з кількома сильними пожежами на НПЗ.
Також люди вказують, що вибухом поранені два працівники, одному відірвало руку. Вони ж вказують, що палає установка АВТ-11 для розділення нафти на фракції, і це підтверджують фахівці, які подивилися відео. Це серйозне пошкодження.
Керівництво заводу повідомило про «загоряння технологічного обладнання»: «Засоби автоматизованого пожежогасіння, що спрацювали, і пожежна служба оперативно локалізують загоряння».
Стверджується, що один з найбільших і сучасних російських НПЗ працює в штатному режимі, у що повірити, звісно, складно. Хоча б тому, що МНС РФ визнало, що площа пожежі становить тисячу квадратних метрів.
Про причини аварії нам судити складно. Але вірогідність того, що це випадковість, вкрай низька. Зрештою, потрапляють ж якимось чином наші дрони-камікадзе за 1750 км від України в Мурманську область; до Омська не набагато далі.
В Омске произошел мощный взрыв в районе нефтезавода — в домах поблизости выбило стекла
Местные жители сообщают о мощном взрыве в районе нефтезавода в Омске. По их словам, в жилых домах по близости выбило окна. Со стороны завода виднеется столб черного дыма. pic.twitter.com/6QenjfvQf5
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 26, 2024
При взрыве на Омском нефтеперерабатывающем заводе пострадали двое человек. У одного оторвало конечность.
Горит установка АВТ-11, предназначающаяся для разделения нефти на фракции и последующей переработки. Угроза новых взрывов сохраняется. pic.twitter.com/9421LjEH4Z
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 26, 2024
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