 

На НПЗ в Омську після потужного вибуху масштабна пожежа

  1. 26.08.2024
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Сьогодні після потужного вибуху сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі «Газпромнєфті» в Омську (дві тисячі кілометрів від найближчої контрольованої Україною ділянки державного кордону).

Про подію спочатку повідомили місцеві жителі, в домівках яких від вибуху повилітали вікна. Згодом вони почали знімати і викладати в соціальні мережі відео з кількома сильними пожежами на НПЗ.

Також люди вказують, що вибухом поранені два працівники, одному відірвало руку. Вони ж вказують, що палає установка АВТ-11 для розділення нафти на фракції, і це підтверджують фахівці, які подивилися відео. Це серйозне пошкодження.

Керівництво заводу повідомило про «загоряння технологічного обладнання»: «Засоби автоматизованого пожежогасіння, що спрацювали, і пожежна служба оперативно локалізують загоряння».

Стверджується, що один з найбільших і сучасних російських НПЗ працює в штатному режимі, у що повірити, звісно, складно. Хоча б тому, що МНС РФ визнало, що площа пожежі становить тисячу квадратних метрів.

Про причини аварії нам судити складно. Але вірогідність того, що це випадковість, вкрай низька. Зрештою, потрапляють ж якимось чином наші дрони-камікадзе за 1750 км від України в Мурманську область; до Омська не набагато далі.

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