 

На Курщині бійці ЗСУ взяли в полон темношкірих окупантів

  1. 27.08.2024
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Бійці Збройних сил України в Курській області РФ взяли в полон темношкірих російських окупантів. Чи є вони іноземними найманцями, наразі напевно невідомо.

Про це сьогодні о 10:02 з посиланням на побратима повідомив блогер і наш захисник, який воює на Краматорському напрямку і веде Телеграм-канал «Бахмутський Балу».

Тим часом ми пропонуємо вашій увазі переглянути дещо застаріле (з точки зору новин) відео, на якому шістнадцять полонених на Курщині строковиків просять Путіна обміняти їх на захисників Маріуполя.

Раніше ми не встигли його показати через велику кількість подібних роликів.

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