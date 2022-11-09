На Херсонщині підірвали мости і переправи

У Мережі повідомляють, що на півдні Миколаївщини біля виїзду зі Снігурівки у бік Херсона підірвано мости через канал.

Телеграм канал «Х..вий Херсон» наводить повідолення людей: «Новокаїрський міст також підірваний. Переправа біля Львова теж все. Переправа біля Садового — мінус. Переправа у районі рибної інспекції — теж все. Баржовий міст Антохи — мінус».

При цьому поки не зрозуміло, хто підривав — ЗСУ чи ворог. А також — кому це більше на руку.

Тим часом. бійці 44-ої окремої артилерійської бригади Збройних сил України високоточним американським 155-міліметровим снарядом «Excalibur» з американської ж гармати «М777» знищили 152-мм самохідну артилерійську установку 2С5 «Гіацинт-С» російських окупантів.

Про це повідомив народний депутат, волонтер і блогер Юрій Мисягін, котрий оприлюднив в якості доказа фотографії ворожої САУ на вогневій позиції до прямого влучання та «мокрого місця», яке від неї залишилося після нього.

Знімки зроблено безпілотним літальним апаратом, оператори якого, вірогідно, знайшли ціль, встановили її точні геодезичні координати, передали їх безпосередньо артилеристам (які запрограмували снаряд, котрий наводиться по GPS) та зафіксували результат.