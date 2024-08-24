 

На Харківщини ЗСУ знищили танк і взвод ББМ окупантів

  1. 24.08.2024
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У прикордонні на півночі Харківської області за перші 22 години 23 серпня бійці Сил оборони знищили чи пошкодили танк, три бойові броньовані машини (взвод ББМ), п’ять артилерійських систем (батарея), п’ять одиниць спеціальної техніки і дев’ять автомобілів російських окупантів.

При цьому загарбники на цій ділянці фронту за вказаний час втратили більше сімдесяти чоловік ліквідованими і пораненими (зазвичай «трьохсотих» приблизно втричі більше, ніж «двохсотих»).

Про це у відповідній оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«На Харківському напрямку російські терористи намагаються потіснити наші підрозділи в районах Вовчанська та Глибокого. Триває бій поблизу Вовчанська».

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