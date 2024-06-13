 

На фронті зник безвісти відомий вінницький журналіст і військовий

  1. 13.06.2024
  2. Рубрика:

Як відомо, наприкінці травня російські фашисти здійснили прорив на півночі Харківської області. Силам оборони пісяля декількох днів відступу вдалося зупинити ворога і стабілізувати лінію зіткнення.

Але під час прориву ворог захопив два десятки сіл, в тому числі Старицю. Саме там, за попередньою інформацією, зник боєць ЗСУ, колишній вінницький журналіст Тарас Борисюк.

Тарас мав звання капітана, захищав Батьківщину у складі 172-го батальйону 120-ї бригади ТрО. Про його зникнення безвісти повідомило вінницьке видання «33 канал».

Відомо, що Борисюк поїхав з лікарем у Старицю до поранених бійців. Подальша його доля невідома.

Зазначимо, що саме там росіяни захопили в полон певну кількість бійців з підрозділу Борисюка. Саме вони на відео, на якому окупанти б’ють полонених, що за їх наказом співають гімн СРСР (його демонстрував омбудсмен Дмитро Лубінець). 

Борисюк на фронті з лютого 2022 року, нещодавно лікувався після поранення, але знову повернувся на фронт.

В минулі роки він був редактором однієї з вінницьких газет. 

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Провокаторы Саакашвили ногами избили полицейского: видео

18.10.2017 - 21:24
Нардеп Антон Геращенко, обращаясь к Саакашвили и своим коллегам по парламенту, которые являются организаторами протеста под стенами Верховной Рады, обвинил их в «откровенной и наглой лжи». Так Геращенко отреагировал на ...
читать

Уайлдер на кураже эффектно нокаутировал Ортиса в чемпионском бою: видео

04.03.2018
Преемник Кличко, нокаутировав кубинца Ортиса, ...
читать

В Стамбуле и Париже на первомайских шествиях произошли побоища: фото и видео

01.05.2017
В турецком Стамбуле задержали 207 ...
читать

В Украине есть песня, способная конкурировать с корейской Gangnam Style: видео

30.12.2016
Детскую песенка в исполнении ансамбля ...
читать