На фронті зник безвісти відомий вінницький журналіст і військовий

Як відомо, наприкінці травня російські фашисти здійснили прорив на півночі Харківської області. Силам оборони пісяля декількох днів відступу вдалося зупинити ворога і стабілізувати лінію зіткнення.

Але під час прориву ворог захопив два десятки сіл, в тому числі Старицю. Саме там, за попередньою інформацією, зник боєць ЗСУ, колишній вінницький журналіст Тарас Борисюк.

Тарас мав звання капітана, захищав Батьківщину у складі 172-го батальйону 120-ї бригади ТрО. Про його зникнення безвісти повідомило вінницьке видання «33 канал».

Відомо, що Борисюк поїхав з лікарем у Старицю до поранених бійців. Подальша його доля невідома.

Зазначимо, що саме там росіяни захопили в полон певну кількість бійців з підрозділу Борисюка. Саме вони на відео, на якому окупанти б’ють полонених, що за їх наказом співають гімн СРСР (його демонстрував омбудсмен Дмитро Лубінець).

Борисюк на фронті з лютого 2022 року, нещодавно лікувався після поранення, але знову повернувся на фронт.

В минулі роки він був редактором однієї з вінницьких газет.