На фронті загинув актор Евген Шумілов

Росія своєю жахливою, нічим неспровокованою війною відібрала життя ще одного актора, який пішов захищати Батьківщину. Український актор театру і кіно Евген Шумілов, який прославився роллю воїна з реклами Нової пошти, загинув на фронті 30 квітня. Про його смерть у Facebook повідомив близький друг Іван Марченко.

За словами Марченка, Шумілов загинув, захищаючи пораненого побратима.

«Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній — таким ти залишишся в моєму серці назавжди, друже!» — написав Марченко.

Як відомо, у 2014 році Шумілов закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Він знімався у серіалах та телепроєктах Речовий доказ, Реальна містика, Сидорéнки-Сидóренки, Швидка, Агенти справедливості і Відділ 44.

Що було раніше

На початку минулого місяця на війні помер актор Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги Андрій Доманський. Про це повідомила Житомирська обласна рада. Артист захищав країну від російських загарбників з початку повномасштабної війни. На фронт він пішов добровольцем. У театрі зазначили, що Андрій Доманський пропрацював актором майже 25 років, зіграв понад 40 ролей у різних виставах.

Український актор театру та кіно Богдан Колесник загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно у неділю, 24 грудня 2023 року.

«23 грудня на фронті, виконуючи бойове завдання, загинув талановитий український актор Богдан Колесник», – йшлося в повідомленні. Вказано, що Колесник брав участь у зйомках серіалів «СуперКопи», «Опер за викликом», «Топтун», «Маестро» та «Виходьте без дзвінка». Актор працював у театрі «Особистості» та в Українському сучасному театрі.

Перед цим, захищаючи Батьківщину від російських фашистів, загинув відомий український актор Андрій Павленко. Він був у лавах ЗСУ з самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Трагічною новиною поділилася його дружина Дар’я Орєхова у Facebook, 10 грудня 2023 року. Вона не повідомила, як саме загинув чоловік, але зазначила, що дату похорону оголосить пізніше.

«Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Р.S. я буду дуже сумувати за тобою коханий…», — написала Дар’я.

Андрій Павленко — український актор, у фільмографії якого понад півсотні серіалів і фільмів. Серед найпопулярніших фільмів, в яких він знявся: Лист очікування, Жіночий лікар, Перевертень у погонах, Фото на документи та Ілюзія страху.

У Павленка залишилось двоє дітей.

Відд поранень, отриманих на фронті, 7 грудня помер актор та військовослужбовець ЗСУ Василь Кухарський. Про це повідомив театр на Подолі у Facebook. У вересні кінорежисер Олесь Санін повідомив, що Василь був важкопоранений. Йому збирали кошти на складне лікування та реабілітацію. 2 грудня Кухарському виповнилося 42 роки. Він вступив у лави ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Кухарський зіграв головну роль у фільмі 2022 року «Максим Оса: золото Песиголовця» за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу.

Весною 2023 року у бою з російсько-фашистськими окупантами за Бахмут загинув український діджей Андрій Мехряков, який виступав під псевдонімом Apache. Про це повідомив рух Centuria. Відомо, що після початку повномасштабної війни уродженець Херсона пішов добровольцем на фронт. Він загинув 4 квітня поточного року, захищаючи своїх побратимів по зброї.

«Андрій Мехряков – воїн 3-ї ОШБр і представник Centuria, який віддав своє життя за майбутнє України. Сам родом з Херсона. Прийшовши до нашого підрозділу, познайомився з криворізькими легіонерами, так він і приєднався до лав нашого руху. Проявляв себе як холоднокровна і відважна людина, з усмішкою знищуючи ворогів нашої нації. Загинув гідно, прикриваючи побратимів», – повідомляв рух Centuria.

Також на сході України, борючись з російськими загарбниками, загинув актор театру та кіно Антон Прасоленко. Трагічну новину 31 березня 2023 повідомив психолог Андрій Козинчук у Facebook. Відомо, що з початку повномасштабної війни він вирішив стати на захист Батьківщини, незважаючи на те, що не мав бойового досвіду.

Відомо, що Антон Прасоленко народився у Бердянську, але передостанні роки життя провів у Києві. Він навчався у Київському національному університеті культури та мистецтв. До 24 лютого 2022 року грав у театрі Вавилон. Був лауреатом Всеукраїнського дитячого фестивалю естрадного мистецтва Топ-Топ, який було організовано Міністерством культури та туризму України.