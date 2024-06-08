 

На фронті вбито підполковника російських окупантів

  1. 09.06.2024
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В Україні 29 травня 2024 року ліквідований підполковник російських загарбників Сергій Олександрович Гацуков 1985 року народження, уродженець міста Троїцьк Челябінської області РФ.

Про це повідомив блогер і український патріот з Донецька, який веде сторінку «Necro Mancer» у соціальній мережі «Х» та системно моніторить некрологи в рашистських засобах масової інформації, відомчих ресурсах та соціальних мережах.

Про Гацукова розповіли користувач Вконтакте, вказавши, що він був вбитий під час артилерійського обстрілу. Його похоронили сьомого червня. Сестра цього російського фашиста – Олена Пристав – стверджує, що він «був на передовій з самих перших днів пліч-о-пліч зі своїми солдатами до самої смерті».

Сподіваємося, вони були ліквідовані разом з ним…

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