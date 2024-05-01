 

На Філіппінах на дні висохлої дамби постали руїни давнього міста

  1. 01.05.2024
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На Філіппінах, неподалік від столиці Маніли, на дні висохлої дамби виявили руїни 300-річного міста. Про це повідомляє BBC.

Після кількох місяців без дощів і аномальної спеки рівень води в регіоні впав майже на 50 метрів від свого нормального рівня в 221 метр.

У березні 2024 року в середині дамби почали з’являтися частини церкви і надгробків. Рівень води весь час падав, тому поява руїн привернула увагу туристів, навіть незважаючи на те, що регіон страждає від сильної спеки.

Зазначається, що це вже шостий раз, коли майже 300-річне поселення спливає на поверхню з моменту створення водосховища для забезпечення місцевих фермерів водою і вироблення гідроенергії.

Метеорологи підкреслили, що місяці березень, квітень і травень зазвичай є найспекотнішими і найсухішими в країні, але цього року умови погіршилися через погодне явище Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо — це різке підвищення температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води у Тихому океані. Це явище планетарного масштабу і воно прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі.

Відомо, що через аномальну спеку в країні закрили школи, а офісним працівникам порадили залишатися вдома.

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