На Донеччині ЗСУ збили літак окупантів

Зенітні підрозділи 110-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені генерал-хорунжого Марка Безручка сьогодні у Донецькій області збили літак з сімейства «Су» російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю бригади повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, яке, здається є демонстраційним з якихось комп’ютерних ігор.

В коментарі тип збитого сьогодні «Су» не вказано (вірогідно, він не встановлений). При цьому зазначається, що вчора зенітники 110-ої бригади збили саме штурмовик «Су-25» загарбників.

За даними Генерального штабу ЗСУ за період з 24 лютого 2022 року по 23 травня 2024-го ворог втратив 355 літаків, у тому числі один вчора. Отже, вже 356.