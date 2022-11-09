 

На Донбасі знищена колона бронетехніки ЗС РФ

  1. 09.11.2022
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Бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України в Донецькій області розбили колону російських окупантів, знищивши три танки та дві бойових машини піхоти загарбників.

Про це повідомила пресслужба НГУ на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідні фотографії.

Знімки зроблено безпілотними літальними апаратами, оператори яких не лише знайшли цілі й коригували вогонь розрахунків протитанкових ракетних комплексів, але й самі скидали на ворожі машини снаряди.

Втім, нам показано лише результати – пошкоджені машини. Причому деякі фото зроблено з дуже близької відстані і практично з висоти людського зросту. Можливо, дрон опустився так низько. Чи все таки наші бійці підійшли до розбитої ворожої техніки?

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