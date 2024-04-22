На Донбасі виникла загроза оточення частин 59-ої бригади ЗСУ

Російські загарбники начебто незначно просунулися вперед південніше нещодавно окупованого села Первомайське західніше Донецька (в бік вільного Невельського). Однак це створює значні проблеми для Сил оборони.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState»: «Через покидання позицій без дозволу одного з наших підрозділів, кацапи зайшли в садки південніше Первомайського. Це ставить під загрозу оточення перебування частин 59-ї окремої мотопіхотної бригади, які східніше».

Дивись також для порівняння скриншоти його карти за 20 та 21 квітня. На останньому він червоно-коричневою штриховкою позначив території, на яких вже закріпилися загарбники.

Ми ж, у свою чергу червоними стрілочками позначили зміщення сірої зони в наш бік.